Абсолютно счастливый образ от Lancôme – это идеальные брови, выразительный взгляд, счастливая улыбка, нежный аромат любимых духов и море позитива. Узнай в этом портрете счастливую себя! Приходи на грандиозный happy-day Lancome!
Lancôme дарит счастье
Самое время срочно сделать селфи с хэштегами #LancomeRussia #cчастьеLancome, @rivegaucheru! Мега счастливый день Lancôme – это мастер классы от ведущих визажистов марки, викторины с подарками, сюрпризы, скидки на продукцию. Не отказывайся от участия в конкурсах, выиграй красочный календарь Lancôme - где каждый день может быть отмечен как СЧАСТЛИВЫЙ!!!
И не забудь поделиться счастьем – ведь СЧАСТЬЕ единственная вещь в мире, которая удваивается при делении!
Расписание «Счастливого дня Lancôme»
Макияжные сессии от ведущих экспертов и beauty-меню «Создай свой счастливый образ от Lancôme».
Скидка 30% на продукцию бренда. Комплименты от марки и подарки за покупку:
За любую покупку – тубус с семплами
За покупку от 4 000 руб. – набор из двух миниатюр ухода
За покупку от 4 500 руб. – миниатюра крема Visionnaire, 15 мл
За покупку от 6 000 руб. – роскошное банное полотенце
Количество подарков ограниченно. Предварительная запись на макияжные сессии обязательна.
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25 марта, РИВ ГОШ, ТК TANDEM GALLERY,
пр. Ибрагимова, 56А
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