Lancôme дарит счастье

Самое время срочно сделать селфи с хэштегами #LancomeRussia #cчастьеLancome, @rivegaucheru! Мега счастливый день Lancôme – это мастер классы от ведущих визажистов марки, викторины с подарками, сюрпризы, скидки на продукцию. Не отказывайся от участия в конкурсах, выиграй красочный календарь Lancôme - где каждый день может быть отмечен как СЧАСТЛИВЫЙ!!!

И не забудь поделиться счастьем – ведь СЧАСТЬЕ единственная вещь в мире, которая удваивается при делении!

Расписание «Счастливого дня Lancôme»

Макияжные сессии от ведущих экспертов и beauty-меню «Создай свой счастливый образ от Lancôme».

Скидка 30% на продукцию бренда. Комплименты от марки и подарки за покупку:

За любую покупку – тубус с семплами

За покупку от 4 000 руб. – набор из двух миниатюр ухода

За покупку от 4 500 руб. – миниатюра крема Visionnaire, 15 мл

За покупку от 6 000 руб. – роскошное банное полотенце

Количество подарков ограниченно. Предварительная запись на макияжные сессии обязательна.