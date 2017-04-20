«Коммунальная квартира» в галерее «Окно»

«Квартирный вопрос» в большую литературу ввел Булгаков, добавив его к другим проклятым русским вопросам: «кто виноват?», «что делать?» и «кому на Руси жить хорошо?». Только очень поверхностный наблюдатель сочтет «квартирный вопрос» мелкотемьем. Именно этот самый мещанский из проклятых вопросов отражает всю драматургию русской жизни XX века с его национализациями, экспроприациями, уплотнениями, раскулачиваниями и депортациями.

Отсутствие своего дома – не только следствие масштабной миграции населения из деревни в города и переселения «пролетариев» в буржуйские хоромы. «Квартирный вопрос» в России – это часть того грандиозного эксперимента, который коммунисты поставили над человеком с целью вытравления собственнического инстинкта, вообще всякого частного инстинкта. Позднее советскими архитекторами проектировались и возводились дома, в которых люди должны были жить также коммуной, формируя новый тип человеческих отношений. Государство давало понять, что у советского человека нет и не может быть частной жизни. Фактически это была главная советская экспроприация.

Но история состроила мерзкую гримасу: строили коммунизм, а построили коммуналку. Делали прививку всеобщего равенства и братства, а получили взаимную нетерпимость и индивидуализм. Революционная борьба за Коммуну быстро перешла в коммунальную борьбу. Коммунальные квартиры сформировали не только особый уклад жизни, но и нового – коммунального – человека. И этот человек никак не соотносился с кодексом строителя коммунизма. А жизнь в коммуналке не соответствовала представлениям о «светлом будущем». Может быть, сама природа человека сопротивляется таким экспериментам, а коммунальная жизнь помогает темным силам, дремлющим в нашей душе, выплеснуться наружу?

Автор литературной композиции «Коммунальная квартира» Николай Чайка предлагает вам прогуляться по произведениям Зощенко, Булгакова и Хармса и заглянуть в темные уголки коммунальной квартиры и, возможно, и собственной души.

25 апреля, 18.30

Казанская Ратуша, площадь Свободы

Билеты: тел. 238-38-57