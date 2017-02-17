Спектакль «Подыскиваю жену. Недорого» в «УНИКСе»

Сделать правильный выбор в браке - это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты.

Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено…

К счастью для нашего героя все заканчивается хорошо!

Мама - Марина Федункив («Реальные пацаны», Comedy women)

Игорь - Илья Оболонков

Анатолий - Олег Верещагин (Comedy Club)

Рая, Света, Люда - Морозова Татьяна (Comedy woman)

6 апреля в 19.00

КСК «УНИКС»

Билеты: 1000 – 2200 рублей

6+