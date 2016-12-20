В программе старейшего российского оперного фестиваля «Пиковая дама», «Травиата», «Борис Годунов», а также два завершающих гала-концерта. Стоимость билетов от 200 до 3000 рублей.
В продажу поступили билеты на Шаляпинский фестиваль
Для удобства публикуем полную программу 35-ого Шаляпинского фестиваля. Время начала каждого спектакля — 18:00.
«Пиковая дама» — 1 и 2 февраля
«Евгений Онегин» — 4 февраля
«Мадам Баттерфляй» — 5 февраля
«Турандот» — 7 февраля
«Севильский цирюльник» — 8 февраля
«Реквием» — 10 февраля
«Трубадур» — 12 февраля
«Борис Годунов» — 13 февраля
«Травиата» — 14 февраля
«Аида» — 16 февраля
«Риголетто» — 17 февраля
Гала-концерты — 19 и 20 февраля.
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