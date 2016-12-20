В продажу поступили билеты на Шаляпинский фестиваль

В программе старейшего российского оперного фестиваля «Пиковая дама», «Травиата», «Борис Годунов», а также два завершающих гала-концерта. Стоимость билетов от 200 до 3000 рублей.

Для удобства публикуем полную программу 35-ого Шаляпинского фестиваля. Время начала каждого спектакля — 18:00.

«Пиковая дама» — 1 и 2 февраля

«Евгений Онегин» — 4 февраля

«Мадам Баттерфляй» — 5 февраля

«Турандот» — 7 февраля

«Севильский цирюльник» — 8 февраля

«Реквием» — 10 февраля

«Трубадур» — 12 февраля

«Борис Годунов» — 13 февраля

«Травиата» — 14 февраля

«Аида» — 16 февраля

«Риголетто» — 17 февраля

Гала-концерты — 19 и 20 февраля. 

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:
  • Дата события:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Занятные будни: 29 августа - 2 сентября

VI Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»

Уикенд в Казани: 12-14 августа

Занятные будни: 8-12 августа

Концерт Alqanat в «Желтой кофте»

Гульнора Гатина: «Только в Казани я поняла, что буду певицей»

Занятные будни: с 7 по 11 марта

Премьера оперы «Береника» в «Манеже»