Летний «Кубок Зенита – 2017» пройдет с 4 по 6 августа

Большой праздник волейбола в городе! Тренируйся, предвкушай и собирай команду! Этим летом турнир по пляжному волейболу «Кубок Зенита – 2017» вот уже в девятый раз соберет своих болельщиков и всех любителей этого вида спорта.

Кубок «Зенита» будет проходить с 4 по 6 августа на площадке центра пляжных видов спорта «Казанка», который расположен рядом с Дворцом водных видов спорта. Концепция турнира, как и прежде, остается неизменной: никаких вступительных взносов, ограничений по возрасту, полу, уровню профессиональной подготовки. Нужно только собрать команду из двух или трех человек (в зависимости, в какой Лиге мужская команда примет участие), придумать название и оставить заявку с 22 июля по 2 августа в Центре регистрации команд (место будет объявлено позже).

Старт турниру будет дан 4 августа, в пятницу вечером. В этот день состоится аккредитация команд. В 16:00 озвучат итоги жеребьевки команд, после нее начнутся квалификационные игры. В субботу пройдет официальное открытие соревнований. В воскресенье увидим финальные матчи и гала-матч с участием волейболистов ВК «Зенит-Казань».

Кроме того, у всех желающих вечером 5 августа в субботу появится возможность стать участниками открытой тренировки с игроками ВК «Зенит-Казань». Когда вам еще выпадет шанс сыграть в одной команде со звездами мирового волейбола?



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ЛЕТНЕГО КУБКА «ЗЕНИТА»-2017:

4 августа, пятница. Аккредитация команд. Игры в основной части турнира.

5 августа, суббота. Церемония открытия. Игры в основной части турнира. Мастер-класс от волейболистов ВК «Зенит-Казань».

6 августа, воскресенье. Финалы. Гала-матч с участием волейболистов ВК «Зенит-Казань».

Дополнительная информация по телефону: 8 (843) 239 29 80

или на сайте «Зенит Казань»

Официальная группа организаторов турнира ВКонтакте: vk.com/sportmaks_kzn

#zenitsummercup2017