Хавьер Грасия продолжит тренировать «Рубин»в следующем сезоне

Испанский специалист продлил контракт с казанским футбольным клубом.

Как пишет АБН news, руководство «Рубина» полностью доверяет испанскому специалисту, а потому Грасия останется на посту главного тренера «Рубина» на следующий сезон. Кроме того, в ближайшее трансферное окно клуб ожидает ряд серьезных изменений, направленных на улучшение результатов казанского коллектива.

Напомним, главный тренер «Малаги» Хавьер Гарсия стал наставником казанского «Рубина» в мае 2016 года. По контракту главный тренер клуба получает около 2,5 млн евро в год. «Рубин» также оплатил «Малаге» неустойку в размере 1.2 млн евро. По итогам 20 туров подопечные Грасии занимают девятое место в турнирной таблице Российского чемпионата.

  • Автор: Dinara
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