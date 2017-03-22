Хавьер Грасия продолжит тренировать «Рубин»в следующем сезоне

Как пишет АБН news, руководство «Рубина» полностью доверяет испанскому специалисту, а потому Грасия останется на посту главного тренера «Рубина» на следующий сезон. Кроме того, в ближайшее трансферное окно клуб ожидает ряд серьезных изменений, направленных на улучшение результатов казанского коллектива.

Напомним, главный тренер «Малаги» Хавьер Гарсия стал наставником казанского «Рубина» в мае 2016 года. По контракту главный тренер клуба получает около 2,5 млн евро в год. «Рубин» также оплатил «Малаге» неустойку в размере 1.2 млн евро. По итогам 20 туров подопечные Грасии занимают девятое место в турнирной таблице Российского чемпионата.