Николай Дроздов в Ратуше

Главный знаток фауны на российском телевидении, профессор биогеографии в МГУ расскажет о «Происхождении Вселенной и Земли».

Рано или поздно мы все задаемся вопросом, откуда произошла Наша Вселенная и жизнь в ней - кто-то задумывается вскользь, кто-то серьезно прорабатывает тему. И каждый приходит к своим выводам. Причем на разных этапах жизни и в различных обстоятельствах эти выводы порой могут быть противоречивыми.

16 декабря своими мыслями на эту тему с вами хочет поделиться человек, который в представлении не нуждается, тот, на чьих передачах выросло не одно поколение россиян, главный добрый волшебник и маг фауны российского телевидения - Николай Николаевич Дроздов.

Все знают, что наша вселенная возникла 15 млрд лет назад, но кто ее создал и как она развивалась дальше? Возможно ли увязать божественное начало и научный подход, когда мы говорим о зарождении жизни и появлении Земли? Какой конкретики не хватает теории Дарвина и смогли бы ему помочь современные генетики?

Все эти вопросы, а также различные теории происхождения Нашей Вселенной находят отражение в современной поп-культуре - мифологическая космология лежит в основе многих нашумевших фильмов-эпосов, «Теория большого взрыва» стала популярна благодаря одноименному сериалу о жизни молодых американских ученых.

Так что... в стороне оставаться ни в коем случае нельзя! А Николай Николаевич Дроздов поможет вам разобраться в этом непростом вопросе и с удовольствием ответит на все вопросы!

Казанская Ратуша, 16 декабря, 17.00