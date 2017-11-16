В Ратуше пройдет встреча с семейным психологом Геннадием Голубевым

19 ноября в 15.00 часов в Казанской Ратуше состоится встреча с психотерапевтом, семейным психологом, сексологом, участником Российской Психотерапевтической Ассоциации Геннадием Голубевым (Санкт-Петербург). Он рассмотрит проблемы и причины семейного кризиса на примере художественного фильма «С широко закрытыми глазами», а также предложит ряд кейсов для преодоления кризисов и формирования благоприятного климата в семье. Цель встречи - улучшить взаимопонимание, создать доверительные отношения между супругами. Мероприятие проходит по инициативе АНО «Центр семейных отношений «САН ЭНД МУН» (Sun&Moon)

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Вход - 1000 руб.

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