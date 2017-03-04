Песни казанцев Acid Venom услышат американские геймеры

Мунир Махмутов, вокалист Acid Venom и инженер-исследователь Университета Иннополис, получил письмо от разработчиков американской компании.

«С нами связался представитель компании, отвечающий за музыкальную составляющую игр. Он нашел нас на сайте Sound Cloud, где мы недавно начали продвигать свою музыку, — рассказывает музыкант. — Он отметил, что звучание наших треков оказалось нетипичным для России».

Убедившись в том, что это не розыгрыш и не послание от «фейка», группа согласилась на сотрудничество. Американцы предложили музыкантам за предоставленные саундтреки продвижение — во время игры на экране появляется название группы и песни. «Они получили бесплатное музыкальное сопровождение, мы — бесплатную рекламу. Всех всё устроило», — поясняет Мунир Махмутов.

Таким образом, в игре HOVR прозвучат четыре сингла Acid Venom, которые создадут напряженную атмосферу гонок. «Мы нашли канал ребят и подумали, что эта музыка как раз то, что нужно. Она оригинальная и соответствует стилю игры, — рассказывает один из разработчиков игры Серж Михаэль. — Мы получили положительные комментарии от игроков и, по их мнению, музыка хорошо сочетается с гонками на ховербордах».

Game Cooks — развивающаяся компания на игровом рынке, за пять лет существования ее разработчики выпустили 12 игр. Игра под названием HOVR стала их тринадцатым по счету продуктом и первым, выпущенным для очков виртуальной реальности Gear VR. Надев их, игрок переносится в 2147 год и участвует в гонках на ховербордах — летающая доска, напоминающая скейтборд, на которой ездил герой фильма «Назад в будущее 2» Марти Макфлай.