«Симфонические огурцы» в «Униксе»

Симфонический оркестр и и рок-группа «Солнечные дни» воплощают давнюю мечту любого киномана - дают представление, как звучала бы группа «Кино» в нынешнем статусе

культовой команды. Вокалист Игорь Соколов вживается в образ Виктора Цоя, а музыканты находят в мелодиях команды новые грани.

11 февраля, начало в 19.00, «Уникс», билеты от 700 до 2200 рублей.

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