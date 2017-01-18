Пост-панковские риффы от Цоя, Каспаряна, Тихомирова и Гурьянова - в исполнении группы и оркестра.
«Симфонические огурцы» в «Униксе»
Симфонический оркестр и и рок-группа «Солнечные дни» воплощают давнюю мечту любого киномана - дают представление, как звучала бы группа «Кино» в нынешнем статусе
культовой команды. Вокалист Игорь Соколов вживается в образ Виктора Цоя, а музыканты находят в мелодиях команды новые грани.
11 февраля, начало в 19.00, «Уникс», билеты от 700 до 2200 рублей.
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