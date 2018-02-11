Сколько осталось до конца света: татарская версия

«Инкыйраз-таймер» от студии «Теория», кстати, наших номинантов на «ТОП 50», появился в сети. Отчет он ведет согласно программному произведения Гаяза Исхаки «Вырождение двести лет спустя» (по-русски можно скачать и почитать, чего не скажешь о татарской версии). В нем писатель 114 лет назад критикует родной народ, к примеру, за «отсутствие основательности и солидности при подготовке и осуществлении задуманных дел» и предсказывает: если дела пойдут так и дальше, то через 200 лет - все.

Напомним, основатель студии Ильдар Аюпов в прошлом году стал номинантом премии «ТОП 50».