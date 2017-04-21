Алеша «Я - татар» Фролов - не фейк

В Интернете набирает популярность аудиозапись «Мама, я татар!», в которой мальчик по имени Алеша Фролов категорически заявляет, что хочет быть татариным, потому что татары ему нравятся, демонстрируя знание языка. Мама мальчика пытается его убедить в обратном.

В социальных сетях эта запись порой идет с таким текстом: «В татарстанских чатах и пабликах не известно с какой целью татарские специалисты по "формированию позитивного имиджа Республики" вот уже четвёртый день пытаются раскрутить аудиозапись В этой аудиозаписи дошкольник Алёша Фролов разговаривает со своей мамой и пытается доказать ей, что он "татар" и что сама мама у него "татарская". Откровение мальчика стало явным шоком для родителей».

Как удалось выяснить «Собаке», Алеша Фролов - реальный мальчик. Как рассказала одна из его родственниц, «...Запись сыграла злую шутку с ребятами. Они не хотят ничего сейчас. Накинулись на них. Со всех сторон. Поэтому, скорее всего, публичности не будет...».