Видеоблогеры «КликКлак» сделают фан-встречу в Казани

В рамках первого российского тура блогеры заедут в Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Казань и Нижний Новгород.

12 апреля команда «КликКлак» приедет в Fun24 на Гафури, 46. Начиная с 18:00 у поклонников будет возможность вживую пообщаться с Ильей Прусикиным, Эльдаром Джараховым, Русланом Усачевым, Юрием Музыченко и Андремй Старым. Стоимость билетов на встречу начинается от 1000 рублей. Все подробности можно узнать в группе «Вконтакте».

Напомним, шоу-команда «КликКлак» является авторами таких проектов, как «Шоу Гаффи Гафа», «Успешная Группа», «Полицейские будни», «рЕп школа», Little Big и «Истребители пива (2004)». Сейчас у Youtube-канала, где сразу несколько блогеров развлекают народ, более 1,5 миллионов подписчиков.

  • Автор: Dinara
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