Выставка «Ноль отходов» от Greenpeace у «Меги»

Greenpeace при поддержке Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации привозит в Казань передвижную выставку «Ноль отходов». Экспозиция располагается прямо в автобусе, переделанном под художественное пространство и отвечает на вопрос «Что делать с мусором в России?», а также рассказывает, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор и как быть счастливым без лишних покупок.
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В киношатре рядом покажут экологические фильмы, будет работать детский уголок, где можно будет рисовать карандашами из переработанных отходов. Всем посетителям выставки достанутся памятные сувениры от Greenpeace.
21 июня, 12:00 - 21.00, рядом с ТЦ МЕГА (просп. Победы, 141)
Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на irecycle.ru
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