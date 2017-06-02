Краеведческий шатер на фестивале «Духов день в Суконной слободе»

На празднике слободы можно будет подробно узнать про ее историю и прокатиться с бесплатной экскурсией.

Приходите 4 июня к 14.00. В этом время в специальном шатре откроется выставка фотографий Суконной слободы от казанских фотографов и хранителей памяти: Эдуарда Хакимова, Ильи Шалмана, Фаата Гарифуллина, Георгия Фролова, Фарита Губаева, также здесь - коллекции казанских краеведов-фотолюбителей из сообщества Kazan Nostalgique.

В 15.00 начнется автобусная экскурсия по Суконной слободе, «Суконная слобода - прошлое и настоящее», ее ведет Оксана Венустова, аккредитованный экскурсовод музея-заповедника «Казанский кремль», жительница слободы, прихожанка Духосошественского храма с экскурсией. Регистрация на экскурсию обязательна, участие бесплатное - https://goo.gl/forms/y0gMFxFLcmjwD9fB3

16.30 – 17.15 - лекция от историка Марка Шишкина, который учился, учил и работал в Суконной слободе: «Из чего сделана история Суконки: люди, здания, бренды»;

17.15 – 18.15 - лекция «Суконная слобода: подробности» от Льва Жаржевского,

известного краеведа, бытоописателя, публициста.

18.15 – 19.15 - концепцию «Перспективы развития Суконной Слободы: проектная концепция «Овражки 3-ей горы» представит доцент КГАСУ Инесса Фахрутдинова.

18.45 - 19.15 - лекция ассистента кафедры теории и практики архитектуры КГАСУ Степан Новиков «Реставрация Духосошественской церкви».