«​Велоночь» опять перенесли

Первая казанская велоночь прошла в 2014 году и была посвящена ученым города. На второй рассказывали о татарских слободах и экологии. В прошлом году экскурсия проходила по индустриальным районам города.

В 2017-м массовая ночная поездка, которую сопровождают рассказывы краеведов, историков и других сведущих казанцев, назначили на 3 июня, потом перенесли на 10. Теперь же, судя по сайту, она пройдет где-то в июле, тема - «романтики-меценаты, которые смогли изменить город и страну: они строили больницы и музеи, собирали ценные коллекции и помогали театру». Впервые введена платная регистрация – 99 рублей, средства должны пойти в фонд «Альпари» на покупку велотренажеров для развития у детей с ДЦП опорно-двигательных функций.