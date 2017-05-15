Журнал «КЗН.Собака.ru» запускает новую премию «Недвижимость: лучшее»!

C 15 мая по 15 июня читатели «КЗН.Собака.ru» могут проголосовать на сайте http://realty.kzn.sobaka.ru/, сделав выбор в трех номинациях:

«Городской жилой комплекс»,

«Загородный поселок»,

«Коммерческая недвижимость».

Многие из этих объектов уже становятся новыми символами Казани, а некоторые превращаются в мечты амбициозных горожан.

Выбирайте, где жить, работать, развлекаться в Казани!