«Недвижимость: лучшее»

Журнал «КЗН.Собака.ru» запускает новую премию «Недвижимость: лучшее»!

C 15 мая по 15 июня читатели «КЗН.Собака.ru» могут проголосовать на сайте http://realty.kzn.sobaka.ru/, сделав выбор в трех номинациях:

«Городской жилой комплекс»,
«Загородный поселок»,
«Коммерческая недвижимость».

Многие из этих объектов уже становятся новыми символами Казани, а некоторые превращаются в мечты амбициозных горожан.

Выбирайте, где жить, работать, развлекаться в Казани!

  • Автор: Radif
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