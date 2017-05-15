Журнал «КЗН.Собака.ru» запускает новую премию «Недвижимость: лучшее»!
C 15 мая по 15 июня читатели «КЗН.Собака.ru» могут проголосовать на сайте http://realty.kzn.sobaka.ru/, сделав выбор в трех номинациях:
«Городской жилой комплекс»,
«Загородный поселок»,
«Коммерческая недвижимость».
Многие из этих объектов уже становятся новыми символами Казани, а некоторые превращаются в мечты амбициозных горожан.
Выбирайте, где жить, работать, развлекаться в Казани!
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