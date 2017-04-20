«Хэппи Мил» в «Макдональдс»

Компания «Макдоналдс» продолжает проводить для своих посетителей увлекательные семейные программы. В апреле развлекательные мероприятия посвящены новой серии игрушек «Хэппи Мил» «СМУРФИКИ: затерянная деревня». Эта акция приурочена к выходу в широкий прокат продолжения давно полюбившегося детям мультфильма «Смурфики».

Новая программа Хэппи Мил, стартовавшая одновременно с официальной российской премьерой ленты – 31 марта, – объединила десять красочных игрушек в виде домиков для героев мультфильма. Все домики различаются по цвету и населяют их разные персонажи анимационного фильма: это знакомая всем Смурфетта и ее маленькая подруга-смурфленок Сасетта; смурфики Силач и Растяпа; фантастические насекомые вспыльчивая Стрекоза и энергичный Жук; любитель искусства Художник-смурф и медлительный Зануда-Благоразумник, путешественник-смурф Марко и мастер кулинарии Сластена; шустрый кролик, который светится в темноте и не расстающийся с зеркалом смурфик-Красавчик, а также рассудительный и готовый в любой момент прийти на помощь Папа-смурф.

31 марта на экраны российских кинотеатров вышел анимационный фильм «Смурфики: затерянная деревня», премьеры которого и взрослые, и дети с нетерпением ждали уже давно. Этот мультфильм - продолжение любимой всеми истории про приключения волшебных существ, смурфиков, - наполнен тонким юмором, который не оставит равнодушным людей любой возрастной категории. Мужеству, с которым преодолевают все препятствия во время путешествия по запретному лесу герои мультфильма, можно аплодировать; а верность друг другу, умение из всех ситуаций извлекать урок станут хорошим примером для маленьких зрителей.

Игрушки новой серии Хэппи Мил призваны побудить ребенка к творчеству и к сюжетно-ролевой игре, которая так важна для гармоничного развития ребенка с 3 и до 7 лет. Яркие и оригинальные домики станут частью большого поселка, куда ребенок может поселить не только героев мультфильма, но и любые маленькие игрушки. А еще любой домик может стать удобным и симпатичным местом для хранения детских «сокровищ»: у каждого домика снимается крыша, так что он становится похож на маленькую коробочку-шкатулку, где можно спрятать украшения, монеты, записки, рисунки, фигурки и другие мелочи.

Игрушки Хэппи Мил с домиками и смурфиками уже в продаже в ресторанах «Макдоналдс» по всей России. Программа Хэппи Мил «СМУРФИКИ: затерянная деревня» продлится в «Макдоналдс» до 30 апреля. Компания «Макдоналдс» с помощью программ Хэппи Мил продолжает популяризацию общесемейного досуга и совместного времяпрепровождения родителей и детей.

Также не стоит забывать, что весело играть можно и за пределами ресторана: на сайте «Студия Хэппи», www.happystudio.com, вас всегда ждут интересные и познавательные игры и задания для детей online и offline.

Екатерина Директоренко, актриса

«Мне нравится, что «Макдоналдс» всегда следит за модными тенденциями в мире детей и делает очень актуальные игрушки, которые подходят и мальчикам, и девочкам вне зависимости

от их увлечений. Я, как мама, очень рада их многофункциональности: приобретая одну вещь, можно получить сразу несколько функций! Мы обязательно будем следить за новинками и, возможно, начнем собирать коллекцию»

Алексей Куличков, актер

«Я со своими детьми часто посещаю семейные мероприятия в «Макдоналдс», потому что они наполнены радостью, всегда интересны и мне, и детям, часто – познавательны. Более

того, некоторые конкурсы, в которых дети участвовали на мероприятиях, мы проводим и дома, в семейном кругу, и всегда очень веселимся. Спасибо Хэппи Мил за хорошее настроение, идеи и приятные эмоции!».