Президент Татарстана выложил видео в своем Instagram.
В Казани сняли ролик с Миннихановым на День космонавтики (видео)
Рустам Минниханов прокомментировал запись: «Кем космонавт булырга хыялланмады? Космонавтика коне белэн!» («Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики!»).
На видео молодежь выстраивается в форме ракеты, которая «улетает» в Космос. Съемки с высоты птичьего полета прошли на улице Гагарина. Заканчивается ролик кадром с надписью «Поехали!». Именно с этой фразы 56 лет назад начался первый полет человека в космос, легендой стал Юрий Гагарин.
Последний раз такая массовая акция с участием молодежи прошла 1 марта - утром в день рождения Минниханова студенты развернули баннер с надписью «С днем рождения, Рустам Нургалиевич! КФУ ♥ Вас!» под окнами здания Правительства РТ. Там рабочий кабинет Минниханова.
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