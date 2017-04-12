В Казани сняли ролик с Миннихановым на День космонавтики (видео)

Рустам Минниханов прокомментировал запись: «Кем космонавт булырга хыялланмады? Космонавтика коне белэн!» («Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики!»).

На видео молодежь выстраивается в форме ракеты, которая «улетает» в Космос. Съемки с высоты птичьего полета прошли на улице Гагарина. Заканчивается ролик кадром с надписью «Поехали!». Именно с этой фразы 56 лет назад начался первый полет человека в космос, легендой стал Юрий Гагарин.