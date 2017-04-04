Из Казани запустят прямые авиарейсы в Грузию

Улететь в Тбилиси можно начиная с 1 июня.

Полетами займется авиакомпания Georgian Airways, флагманский перевозчик в Грузии. Переговоры с ее президентом Тамазом Гиашвили вела помощник главы Татарстана Наталия Фишман.

«Полгода назад говорили с @nataliafishman почему нет прямого рейса в #Тбилиси из Казани. Она позвонила своему другу, Тамаз Гаиашвили главе #airzena, и уже 1го июня начинаются полёты», - написал в своем аккаунте Instagram генеральный директор туркомпании AVT Азамат Сабиров.

  • Автор: Dinara
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