Пожар на пороховом заводе: что известно?

По разным данным, сообщение о пожаре поступило в районе 20:30 до 21:00 24 марта. В это время очевидцы начали рассказывать в соцсетях о громких хлопках в районе Казанского порохового завода и выкладывать фото и видео. Огонь и дым были видны из разных частей города.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, а также четыре бригады медиков.

По предварительным данным, пожар возник в цехе готовой продукции, а площадь возгорания составила 400 кв м. Пожару присвоен третий номер сложности из четырех.

Огонь удалось локализовать, а в районе 21:50 открытое горение в цехе ликвидировали.

По официальным данным жертвой трагедии стал начальник караула Специальной пожарной части № 3 Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России № 35 Илларионов Эдуард Вадимович 1980 года рождения. Он первым прибыл к месту пожара и помог снять угрозу распространения огня. Как сообщает Kazanfirst, в горящем цеху произошел взрыв, а Илларионов принял на себя взрывную волну, заслонив своих коллег. Его завалило обломками здания. От полученных травм пожарный скончался в карете скорой помощи.

На данный момент Следственнный комитет возбудил уголовное дело о пожаре на Казанском пороховом заводе по ч.2. ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах). Информации о версии следствия пока нет.