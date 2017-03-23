Тюркский праздник Науруз отметят на «Ханском дворе»

Персидский Новый год отпразднуют танцами и песнями, приготовлением плова на костре и дегустацией сумаляка.

Для гостей национально-культурные автономии, входящие в состав Ассамблеи народов Татарстана покажут все разнообразие национальных традиций и культур. Здесь же можно будет попробовать традиционные блюда народов, празднующих Науруз, - узбекский плов, традиционное мясо-мучное блюдо бешбармак, весеннее праздничное блюдо из проросшей пшеницы сумаляк и другие.

Программа празднования Науруза – 2017:

10:00: «Ханский двор» на Казанском ипподроме откроется для гостей.

11:00: Театрализованная хореографическая композиция «Пробуждение земли» (массовое действо).

11:25: Приветствие представителей органов власти РТ, Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

11:40 — 15:00: Концерт национальных коллективов Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана и приглашенных артистов.

 Напомним, Науруз в Казани празднуется с 2014 года. Он, как и Масленица, имеет статус республиканского. Грядущийй праздник организуют Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и исполкома Казани.

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:

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