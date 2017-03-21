Рустам Минниханов засветился в комиксе (фото)

В Сети появился комикс «Могучие рейнджеры России», где авторы изобразили президента Татарстана с пулеметом миниган.

У себя в твиттере комикс о суперспособностях рейнджеров России выложил пользователь Duran. Татарстанский рейнджер может вызвать Минниханова с пулеметом миниган, а сам использует нунчакчаки и надевает шлем с эчпочмак-забралом.

Также в комиксе изобразили рейнджеров Якутии, Бурятии, Дагестана, Перми и Петербурга.

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Из Казани запустят новый авиарейс в Петербург

В казанском музее ИЗО разбили и разрисовали окна

Видеоблогеры «КликКлак» сделают фан-встречу в Казани

Милонов призвал прокуратуру проверить масонские ложи в России

Опубликован топ самых богатых россиян

Россия вошла в топ самых счастливых стран

Стивен Хокинг готовится полететь в космос

Занятные будни: 20-24 марта