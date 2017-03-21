В Сети появился комикс «Могучие рейнджеры России», где авторы изобразили президента Татарстана с пулеметом миниган.
Рустам Минниханов засветился в комиксе (фото)
У себя в твиттере комикс о суперспособностях рейнджеров России выложил пользователь Duran. Татарстанский рейнджер может вызвать Минниханова с пулеметом миниган, а сам использует нунчакчаки и надевает шлем с эчпочмак-забралом.
Также в комиксе изобразили рейнджеров Якутии, Бурятии, Дагестана, Перми и Петербурга.
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