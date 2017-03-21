Рустам Минниханов засветился в комиксе (фото)

У себя в твиттере комикс о суперспособностях рейнджеров России выложил пользователь Duran. Татарстанский рейнджер может вызвать Минниханова с пулеметом миниган, а сам использует нунчакчаки и надевает шлем с эчпочмак-забралом.

Также в комиксе изобразили рейнджеров Якутии, Бурятии, Дагестана, Перми и Петербурга.