Из Казани запустят новый авиарейс в Петербург

Регулярные рейсы будут выполняться с 27 марта.

Новые рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться с 27 марта с периодичностью шесть и более раз в неделю. Долететь до Северной столицы можно будет за два с лишним часа, а стоимость билета в одну сторону составит 2 800 рублей без учёта топливного сбора. Продажа авиабилетов уже началась на сайте компании «Нордавиа – региональные авиалинии», которая и будет осуществлять перелеты.

  • Автор: Dinara
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