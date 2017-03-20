Из Казани запустят новый авиарейс в Петербург

Новые рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться с 27 марта с периодичностью шесть и более раз в неделю. Долететь до Северной столицы можно будет за два с лишним часа, а стоимость билета в одну сторону составит 2 800 рублей без учёта топливного сбора. Продажа авиабилетов уже началась на сайте компании «Нордавиа – региональные авиалинии», которая и будет осуществлять перелеты.