В казанском музее ИЗО разбили и разрисовали окна

Погром в музее ИЗО и Институте Татарской энциклопедии Академии наук РТ, Союза художников РТ произошел в ночь на воскресенье, 19 марта. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые заметили, как четыре пьяных мужчины разрисовывают черными надписями здания в центре города.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас подозреваемых задержали. По предварительным данным, трое человек являются представителями неформального движения «граффити».