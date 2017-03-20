В казанском музее ИЗО разбили и разрисовали окна

От рук хулиганов также пострадало здание Татарской энциклопедии Академии наук РТ и Союза художников РТ. Полиция Казани задержала трех подозреваемых.

Погром в музее ИЗО и Институте Татарской энциклопедии Академии наук РТ, Союза художников РТ произошел в ночь на воскресенье, 19 марта. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые заметили, как четыре пьяных мужчины разрисовывают черными надписями здания в центре города.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас подозреваемых задержали. По предварительным данным, трое человек являются представителями неформального движения «граффити».

  • Автор: Dinara
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