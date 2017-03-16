Лебедь с озера Кабан стал символом эковесны

Министерство экологии Татарстана назвал символ эковесны — ежегодного санитарно-экологического двухмесячника.

«Принято решение сделать грациозную водоплавающую символом #ЭКОвесны2017. Птица, не дожидаясь старта традиционного двухмесячника, уже навела порядок на своей территории», - говорит пресс-служба министерства.

Напомним, видео с лебедем, чистящим озеро от мусора, стало обсуждаемым в Сети. Некоторые пожаловались в комментариях на загрязненные казанские водоемы, другие похвалили лебедя: «Какой умный лебедь, пример для подражания!».

Эковесна начнется 1 апреля, в рамках двухмесячника также пройдет массовый субботник на озере Кабан.