Казанский вокзал будет оповещать на двух языках

К 2018 году на всех железнодорожных вокзалах городов-участников FIFA-2018 запустят звуковые объявления, которые будут дублироваться на английском языке. Они сообщат гостям города о графике международных, внутрироссийских и пригородных поездов. В отличии от голосовых оповещений в наземном казанском транспорте, здесь сообщения на русском и английском языках будут читаться одним голосом.

Кроме того, оповещения о прибытии и отправлении поездов автоматизируют, то есть информация о движении поездов будет машинально загружаться в систему - в нужное время она запустит соответствующие аудиофайлы. Это сократит время информирования пассажира и разгрузит дикторов.