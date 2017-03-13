Казанский вокзал будет оповещать на двух языках

Нововведение произойдет из-за Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в российских городах в 2018 году.

К 2018 году на всех железнодорожных вокзалах городов-участников FIFA-2018 запустят звуковые объявления, которые будут дублироваться на английском языке. Они сообщат гостям города о графике международных, внутрироссийских и пригородных поездов. В отличии от голосовых оповещений в наземном казанском транспорте, здесь сообщения на русском и английском языках будут читаться одним голосом.

Кроме того, оповещения о прибытии и отправлении поездов автоматизируют, то есть информация о движении поездов будет машинально загружаться в систему - в нужное время она запустит соответствующие аудиофайлы. Это сократит время информирования пассажира и разгрузит дикторов.

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Журнал The New Yorker рассказал об альбоме Кати Шилоносовой

Американский Vogue написал о крымскотатарской национальной одежде

Рустам Минниханов: Казани нужен концертный зал

Маммологи проведут бесплатное обследование женщин на рак груди

Европейские санкции против России продлили на полгода

Зоозащитники установят памятник медвежонку Сенечке

К чемпионату мира по футболу в Петербурге построят плавучие отели

Блокадницы призвали защитить Петербург от чиновников