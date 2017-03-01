«Смена» запускает новое направление для детей и их родителей

Начиная с марта в Центре современной культуры стартуют художественные курсы и семейные дни.

Проект «Смена Дети» будет работать в двух направлениях. Во-первых, сотрудники Центра разработали программу художественных курсов для детей от 5 до 10 лет. Первыми станут курсы «Люди в искусстве» (11 марта — 8 апреля) и «Городской конструктор» (15 апреля — 6 мая). Занятия проходят по субботам, в них можно участвовать всей семьей. Авторы и преподаватели — Соня Лигостаева и Гузель Гарипова — опытные казанские дизайнеры, художники, иллюстраторы, выпускницы КГАСУ. Девушки расскажут детям об основных течениях в изобразительном искусстве и поделятся навыками для осуществления последующих творческих задумок.

Второе направление проекта — семейные дни. Это экскурсии, квесты и мастер-классы по выставкам «Смены», творческие встречи с известными артистами, учеными и культуртрегерами, театральные постановки, занятия по фотографии, книжному дизайну или звукозаписи. Главное, что родители могут участвовать  вместе с детьми или, оставив их с преподавателями, провести время на первом этаже «Смены», где есть книжный магазин и кофе-станция. Программа семейных дней будет анонсироваться.

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