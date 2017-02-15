В Казани стартует новая благотворительная акция фонда «В твою пользу» #МНЕБЫКТОПОМОГ. Новый проект фонда назван именно так, чтобы превратить фразу «Мне бы кто помог» в реальную помощь тем, кому она нужна по-настоящему.
Что такое «Добрая карта Казани»
Важной частью акции станет «Добрая карта Казани», содержащая полезную информацию о городских благотворительных фондах и их основных проектах, пунктах оказания помощи, с учетом их месторасположения.
Эта карта позволит создать максимально простые и эффективные условия для взаимодействия населения и Фонда. Также, благодаря своей доступной цене - всего 50 рублей - она станет важным инструментом для тех, кто искренне хочет помочь и стать благотворителем.
Все средства от продажи «Доброй карты Казани» будут направлены на благотворительные цели фонда. Таким образом, данный проект будет решать сразу три задачи: информирование о социальных службах и фондах, оказание целевой помощи нуждающимся, привлечение к участию в благотворительности.
«Добрую карту Казани» можно найти:
- в офисах «Банк Казани»;
в офисах продаж компании "Унистрой";
ДРЦ «Юркин парк»;
в сети ресторанов Burger King;
в кафе "Лес" (парк Горкинско-Ометьевский леса
Список партнеров будет обновляться на официальном сайт фонда vtpfond.ru
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