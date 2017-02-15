Что такое «Добрая карта Казани»

Важной частью акции станет «Добрая карта Казани», содержащая полезную информацию о городских благотворительных фондах и их основных проектах, пунктах оказания помощи, с учетом их месторасположения.

Эта карта позволит создать максимально простые и эффективные условия для взаимодействия населения и Фонда. Также, благодаря своей доступной цене - всего 50 рублей - она станет важным инструментом для тех, кто искренне хочет помочь и стать благотворителем.

Все средства от продажи «Доброй карты Казани» будут направлены на благотворительные цели фонда. Таким образом, данный проект будет решать сразу три задачи: информирование о социальных службах и фондах, оказание целевой помощи нуждающимся, привлечение к участию в благотворительности.

«Добрую карту Казани» можно найти:

в офисах «Банк Казани»;

в офисах продаж компании "Унистрой";

ДРЦ «Юркин парк»;

в сети ресторанов Burger King;

в кафе "Лес" (парк Горкинско-Ометьевский леса

Список партнеров будет обновляться на официальном сайт фонда vtpfond.ru