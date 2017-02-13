Казанский художник Ильгизар Хасанов участвует в Первой триеннале российского современного искусства

Одного из инициаторов создания ЦСК «Смена»выбрали для нового проекта музея «Гараж».

Кураторы московского музея современного искусства выбрали семь директорий. В каждой из них будут представлены художники, чье искусство отражает ту или иную тенденцию. Ильгизар Хасанов станет участником директории «Мастер-фигура» вместе с другими художниками, которые формируют авторитетный художественный язык и дают ориентиры молодежи. 

Первая триеннале российского современного искусства пройдет с 10 марта по 14 мая 2017 года в музее «Гараж» и Парке Горького в Москве. Для нее кураторы объездили более 40 городов и встретились с двумя сотнями художников, чтобы выявить основные тенденции российского современного искусства.

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