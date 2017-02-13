Рустам Минниханов рыбачит на Камском Устье (фото)

Президент РТ поймал судака и пообщался с рыбаками клуба «Три берега».

О поездке Рустама Минниханова на Камское устье рассказал на странице в Facebook Ильдар Берхеев, учредитель рыболовного клуба «Три берега»: «Рустам Нургалиевич сегодня честно поймал маленького судачка, чем был очень доволен, ибо рыбалка ему нравится, как общение с природой и обычными рыбаками. Можете не верить, но ни в один из приездов Президента, зачистки льда от посторонних рыбаков не было, напротив, он с большим удовольствием общается со случайно оказавшимися рядом рыбаками».

Фотографии с рыбалки выложил в своем Instagram и сам президент Татарстана.