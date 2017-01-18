Выставка «Приносящие пользу» в «Штабе»

В свой прошлый приезд питерский фотограф и художник Сергей Семкин объявил конкурс по фотографии, в котором в итоге участвовало более 150 работ. Из них отобрали около 40, чтобы выставить в «Штабе». Здесь же, на открытии, объявят победителей конкурса.

Суть конкурса и выставки в том, чтобы через призму творчества фотографов России показать, насколько интересны и важны профессии, приносящие пользу.

Открытие выставки 20 января в 19:00 в резиденции креативных индустрий «Штаб» на Татарстан, 20. Вход свободный по регистрации. Далее режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.

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