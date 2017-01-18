Выставка «Приносящие пользу» в «Штабе»

Суть конкурса и выставки в том, чтобы через призму творчества фотографов России показать, насколько интересны и важны профессии, приносящие пользу.

Открытие выставки 20 января в 19:00 в резиденции креативных индустрий «Штаб» на Татарстан, 20. Вход свободный по регистрации. Далее режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.