В свой прошлый приезд питерский фотограф и художник Сергей Семкин объявил конкурс по фотографии, в котором в итоге участвовало более 150 работ. Из них отобрали около 40, чтобы выставить в «Штабе». Здесь же, на открытии, объявят победителей конкурса.
Выставка «Приносящие пользу» в «Штабе»
Суть конкурса и выставки в том, чтобы через призму творчества фотографов России показать, насколько интересны и важны профессии, приносящие пользу.
Открытие выставки 20 января в 19:00 в резиденции креативных индустрий «Штаб» на Татарстан, 20. Вход свободный по регистрации. Далее режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.