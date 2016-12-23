С 27 по 31 декабря и 2 января, в дни проведения светового шоу на Спасской башне, музеи Казанского Кремля будут открыты до позднего вечера, до 21:00 (касса до 20:30).

В новогодние праздники с 1 по 8 января 2017 года Музей естественной истории Татарстана, Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж», Музей истории государственности Татарстана, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора будут открыты ежедневно.

1 января – с 12:00 до18:00.

2 января (в день проведения светового шоу) – с 10:00 до 21:00.

3-5, 7 и 8 января – с 10:00 до 18:00.

6 января – с 11:00 до 20:00, кассы до 19:30

Музей исламской культуры работает 1 января – с 12 до 19:00. 2 января (день новогоднего маппинга) – с 9:00 до 21:00. 3 - 8 января – с 09:00 до 19:00.



Напомним, что жители и гости Казани увидят два световых шоу на Спасской башне - рассказ о детских мечтах «Сон в новогоднюю ночь» и «Чемоданную Love Story». Шоу идет 40 минут и будет транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера с 18:00 до 22:00 (с 27 декабря по 31 декабря, а также 2 января).