Выставка Сергея Ермолаева «Каппадокия – одно из чудес Турции»

25 января в Генконсульстве Турецкой республики состоится открытие фотовыставки известного казанского фотографа и путешественника Сергея Ермолаева «Каппадокия – одно из чудес Турции»
Несколько лет назад Сергей исполнил свою давнюю мечту и посетил волшебное место в Турции, уникальное и неповторимое. Второго такого точно нет на этой планете. «Оно действительно больше походит на инопланетный ландшафт, в котором живут добрые ангелы и феи», - говорит автор.
«Местные жители, верят, что давным-давно в Каппадокии обитали ангелы, и когда им пришлось покинуть эти места, их жены предусмотрительно накрыли трубы домов плоскими камнями, чтобы дождь не залил огонь в их очагах. Отсюда и появилось название «камины фей», так называют причудливые столбчатые скалы, похожие на гигантские грибы. Есть здесь и скалы в виде пирамид, похожие на творения Антонио Гауди, и замысловатые нагромождения, похожие на песчаные, замки которые дети лепят на пляже. Маленькие, большие, гигантские, ослепительно белые, красные, темно-коричневые, серые, меняющие свой цвет в зависимости от освещения. Оказавшись здесь, срабатывает естественный инстинкт фотографа, нельзя упустить возможность запечатлеть это чудо. В этом волшебном царстве, суета совершенно не уместна. Ангелы возвращаются домой только когда душа спокойна…».
Сергей Ермолаев – владелец ландшафтной фирмы, фотохудожник, путешественник, первый Чемпион СССР по велотуризму, Мастер спорта, фотокорреспондент журнала «Казань», автор книги «Однажды в Казани». Провел 13 персональных фотовыставок.
Генеральное консульство Турции в Казани, ул. Максима Горького, 23/27, тел. (843) 299-5310.
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