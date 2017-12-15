«Бакунин» открыл Rockets&Bishops

Для всех направлений досуга команда готовит десять вариантов бургеров авторского состава на мраморной говядине, чистой свинине или бережливой картофельной котлете. Яркие вкусы, сочетания под стать высокой кухне, сезонные ингредиенты и всегда что-то новое.

Помимо стрит фуда упор делается на разливной ассортимент. Прежде всего, будут представлены собственные постоянные сорта пивоварни, её новинки, которые будут появляться в момент их релизов, и фестивальный эксклюзив. Также разнообразия будут вносить работы дружественных пивоварен из Европы и Скандинавии. Здесь вы встретите почти все стили крафта на каждый день недели. Свежие ягодные «кисляки» вернут вас к жизни утром после выходных. Легкие эли с цветочным или цитрусовым послевкусием дополнят обеденный перерыв. Заряженные хмелем IPA, раскроют вам глаза на то, как провести вечер после тяжелого трудового дня. А на выходных можно пропустить пару стаканов шоколадно-кофейных имперских стаутов, чтобы пуститься во все тяжкие.

Для эстетов, знающих толк в объеме 0,33 и не только, будет коллекция, собранная из всех топовых крафтовых держав.

Авторы проекта утверждают, что Rockets & Bishops сумеет привнести футуризма в гастрономическую культуру Казани, потому что это и бар-филиал прогрессивной пивоварни и бургерная по всем мировым канонам одновременно

Rockets & Bishops

Адрес: Университетская 5/37