«Бакунин» открыл Rockets&Bishops
Передовики русской пивной революции и её представители в Европе привезли в Казань свой успешный проект из Северной Столицы в популярном формате – крафтовое пиво с большой подборкой авторских бургеров. Благодаря нестандартному подходу к интерьеру, наличию собственных сортов и оригинальному меню Rockets&Bishops не только не затерялся в барной столице России, но входит в список самых популярных мест Петербурга по версии различных интернет изданий.
Само название является продолжением идеологии компании: ракеты символизируют прогресс и вечное стремление вырваться за рамки привычного на встречу будущему, а епископы отсылают к сохранению традиций качества и классических пивных стилей старого света. Такие же идеи несут и два других бара команды в родном городе: легендарное пивное кафе «Бакунин», на базе которого в 2013 году и появилась пивоварня, и ботлшоп Kiosk, в котором внедряются новейшие тренды пивного мира.
Для всех направлений досуга команда готовит десять вариантов бургеров авторского состава на мраморной говядине, чистой свинине или бережливой картофельной котлете. Яркие вкусы, сочетания под стать высокой кухне, сезонные ингредиенты и всегда что-то новое.
Помимо стрит фуда упор делается на разливной ассортимент. Прежде всего, будут представлены собственные постоянные сорта пивоварни, её новинки, которые будут появляться в момент их релизов, и фестивальный эксклюзив. Также разнообразия будут вносить работы дружественных пивоварен из Европы и Скандинавии. Здесь вы встретите почти все стили крафта на каждый день недели. Свежие ягодные «кисляки» вернут вас к жизни утром после выходных. Легкие эли с цветочным или цитрусовым послевкусием дополнят обеденный перерыв. Заряженные хмелем IPA, раскроют вам глаза на то, как провести вечер после тяжелого трудового дня. А на выходных можно пропустить пару стаканов шоколадно-кофейных имперских стаутов, чтобы пуститься во все тяжкие.
Для эстетов, знающих толк в объеме 0,33 и не только, будет коллекция, собранная из всех топовых крафтовых держав.
Авторы проекта утверждают, что Rockets & Bishops сумеет привнести футуризма в гастрономическую культуру Казани, потому что это и бар-филиал прогрессивной пивоварни и бургерная по всем мировым канонам одновременно
Rockets & Bishops
Адрес: Университетская 5/37
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