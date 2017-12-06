Starbucks открывает в Казани вторую кофейню

Она расположится в ТРК «Парк Хаус». Первая кофейня в Казани открылась этим летом в ТРК «Тандем».

К Новому году в меню - рождественские напитки: Имбирно-Пряничный и Орехово-Ирисный Латте, а также Сливочный Горячий Шоколад. В этом сезоне гости кофеен также смогут попробовать маффины с корицей и кардамоном, а также печенье с клюквой и белым шоколадом. Кроме того, здесь есть имбирно-пряничные человечки и снеговики, карамельные новогодние трости, пончики и цитрусовые маффины.

В этом году столица Татарстана стала «юбилейным», десятым городом на российской карте компании.