Что готовит нам II этап премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award» ?

II этап Премии обещает быть не менее интересным и познавательным. Весь сентябрь жителей и гостей города Казань ждет грандиозное шоу от лучших шеф-поваров города. Они покажут, как из обычных продуктов создается шедевр кулинарии, проведут увлекательные мастер-классы с практическими уроками по приготовлению блюд. Интересные викторины и розыгрыши призов, все это и многое другое ждет гостей в торговом центре «ГоркиПарк».

Перед финалом участникам предстоит пройти еще несколько испытаний. Тайный гость выставит суммарную оценку заведениям по ряду критериев. В отелях и санаториях будут оценены работа службы бронирования, отдела продаж, чистота помещений, качество сервиса и стандарты обслуживания. В кафе и ресторанах тайные гости оценят работу персонала, блюда, их подачу, время приготовления, умения официантов, интерьер заведения и много другое. По результатам проверок, тайный гость выставит суммарную оценку каждому заведению.

Не мало важным критерием оценки участников станет итог проверки отзывов в интернете. инальное испытание Премии для заведений питания – «Битва шеф-поваров: Черный ящик». Любой желающий может поболеть за любимый ресторан или шеф-повара на выставке «HoReCa» 25 и 27 октября 2017 года. Шеф-Поварам предстоит приготовить блюдо, достойное своего заведения из ингредиентов, из простого набора продуктов черного ящика.

Уже сейчас вы можете поддержать понравившийся объект, проголосовав за него на официальном сайте Премии: top-award.ru.

Итоги Премии будут подведены с участием высокопоставленных лиц и профессионалов туристической отрасли и отрасли общественного питания России и Республики Татарстан. Победителей II Премии профессиональной республиканской премии «Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award» мы узнаем 27 октября.

НОМИНАНТЫ

Рестораны:

LUCIANO,P.Love, Кольцо, Трофей, Relita, Top Hop bar, Лёвин, Beer Point, Kremlin, Фергана, Барашки, Арба, Suare, Шоколадница, Перекресток Джаза, Европа, Милан, Татарская усадьба, Рубаи, Рубаи, Рубаи, Круглый стол, Brown Bear, Варка, Home Pub, Home Pub, Open city, Evoo, Extra, Гастро бар 8, Твин пикс, HEMINGWAY, Хинкальная, Marani, Лето.

Средства размещения:

Корстон Royal 5*, Лучано 5*, Мираж 5*, Биляр Палас отель 4*, Гранд отель Казань 4*, Корстон Tower 4*, Relita Kazan 4*, Ривьера 4*, Center Hotel 4*, Хилтон 4*, Шаляпин палас отель 4*, Корона 4*, Раймонд 4*, Апрель 3*, Лампа 3*, Особняк на театральной 3*, Ногай 3*, ИТ-парк 3*, Европа 3*, Татарская Усадьба 3*, Свияжские холмы 3*, Татар Инн 3*, Опен сити г.Н.Челны 3*, Берисон Камала 2*, Волга 2*, Малина 2*, Бахет 2*, Гвардейская 2*, Берисон Астроном б/з, Берисон Московская б/з, Мини-отель на Сайдашева б/з, хостел 1001 ночь, хостел Крылья, хостел Казанское подворье, хостел География, хостел Енот, хостел Казанский скворечник, хостел Кукуруза, хостел Экспресс, Берисон Астроном , Берисон Московская , Мини-отель на Сайдашева, санаторий Джалильский 1*, санаторий Лучезарный 1*, санаторий Здоровье 2*, санаторий Набережные Челны 2*, санатрий Сосновый Бор 2*, санаторий Иволга 3*, санаторий Ижминводы 3*, санаторий Ромашкино 3*, санаторий Шифалы 3*, санаторий Ян 4*.