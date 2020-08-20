Подведены итоги фестиваля «Атмосфера»

В этом году из десяти работ, которые жюри конкурса отобрало на первом онлайн-этапе, в финал вышло пять. Их авторы удостоены почётных призов фестиваля.

Третье место разделили два участника: «Сады Семирамиды» Татьяны Залесовой и «Экологическая зарядная станция “Дыши глубже”» от Садово-ландшафтного бюро «Щедрый агроном». Серебро забрала команда, создавшая сад «Измерение лагом», в составе Оксаны Бобровской, Ирины Постоваловой и Ирины Ермолович. На первом месте оказался проект Ольги Новицкой и Ольги Фроловой «Anima. Душа земли». Им же достался приз зрительский симпатий по итогам голосования среди жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы.

Гран-при фестиваля завоевала команда Марины Мурзиной, Ольги Стуловой (ландшафтная архитектура и строительство садов «ЛАИСС») и Алексей Овсянников (ландшафтная группа «Литораль») с проектом LABORATORIUM.

Мы побывали на вручении наград и попросили победителей рассказать об идее создания их зеленой лаборатории.