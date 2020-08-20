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Подведены итоги фестиваля «Атмосфера»

В этом году из десяти работ, которые жюри конкурса отобрало на первом онлайн-этапе,  в финал вышло пять. Их авторы удостоены почётных призов фестиваля.

 

Третье место разделили два участника: «Сады Семирамиды» Татьяны Залесовой и «Экологическая зарядная станция “Дыши глубже”» от Садово-ландшафтного бюро «Щедрый агроном». Серебро забрала команда, создавшая сад «Измерение лагом», в составе Оксаны Бобровской, Ирины Постоваловой и Ирины Ермолович. На первом месте оказался проект Ольги Новицкой и Ольги Фроловой «Anima. Душа земли». Им же достался приз зрительский симпатий по итогам голосования среди жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы.

Гран-при фестиваля завоевала команда Марины Мурзиной, Ольги Стуловой (ландшафтная архитектура и строительство садов «ЛАИСС») и Алексей Овсянников (ландшафтная группа «Литораль») с проектом LABORATORIUM.

 

Мы побывали на вручении наград и попросили победителей рассказать об идее создания их зеленой лаборатории.

Алексей Овсянников

ландшафтная группа «Литораль»

«Конструкция нашей галереи была разработана достаточно давно. Обдумывая концепцию работы для фестиваля, мы к ней вернулись и добавили эрклез. Во многом рождение тематики сада отталкивалось именно от него. Он обладает невероятным, «радиоактивным» свечением в сумеречное и ночное время. Так мы пришли к образу атомной станции, которая стала неким «местом силы», лежащим в основе проекта. Атомная станция символизирует человеческую мысль, человеческий прогресс, а на контрасте с ней – мир природы. Взаимодействие двух миров осуществляется через Лабораторию, своеобразный канал, посредством которого человек добывает информацию и познает природу» 

Марина Мурзина

ландшафтная архитектура и строительство садов «ЛАИСС»

«Для меня Лаборатория – эксперименты. Мы и сами здесь экспериментируем с параллельной планировочной структурой. С одной стороны, она кажется простой, с другой – это не так, потому что эту структуру необходимо чем-то обогатить. Вписать ее в природный ландшафт достаточно трудно. Но у нас получилось. По мнению жюри, эксперимент удался»

Текст: Анастасия Лоцман

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