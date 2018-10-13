Октябрьский номер уже на сайте

- В октябрьском номере “Екб.Собака.ru» публикуем разговор Сергея Шнурова и Pharaon и доказываем, что дело футуристов живет и в 2018.

- Любители зеленого движения будут в восторге - вас ждут курсы осознанного потребления (на которые мы вас уже записали) и ответы на вопросы: как придти к экомоде и какие привычки стоит пересмотреть ради спасения планеты?

- Мы также поговорили с Ольгой Зайченко (о том, что лежит в основе философии бьюти семьи “Альтернатива”) и с легендарным тренером по фигурному катанию – Тамарой Москвиной.

- Вы столько ждали – и вот! Интервью с нашими экспертами в области гастро – о еде и не только.

- Мамы-балерины! Вы видели такое? А мы сняли и показываем!

...И, конечно – FASHION! Публикуем осенние тенденции, подробно разибрая, что с чем (и зачем!) носить