В Красноярске впервые после пандемии открылся ночной клуб премиум-класса, мы уже побывали там — делимся впечатлениями

Статус гастрономической столицы за Уралом Красноярск получил за большое количество ресторанов с высоким уровнем вкуса и сервиса. Однако этот сегмент заведений больше подходит для семейных выходов, дружеских встреч или свиданий. С шумными местами для ночных тусовок всё сложнее.
До пандемии в Красноярске были ночные клубы для состоятельных людей, в них можно было отдохнуть после рабочей недели, отключить голову и отдаться музыке и танцу. Во время ограничительных мер по защите от коронавируса рестораны работали на доставку, так и выжили, а вот клубам и барам пришлось закрыться. Открылись заново лишь немногие. Но если барная культура набирает обороты, в городе есть сильные проекты, например, «Радость», «Соседка», «Второе дыхание», oasis.socialclub, то ночные клубы пока развиваются хуже.
Открытие ночного клуба Boss на месте бара Mods оживило город. Boss работает три дня в неделю и позиционирует себя как премиум-заведение. Интерьер оформлен в черно-золотых цветах, на стенах портреты «мужских икон», которые отрисовывались вручную. Коктейльная карта и меню составлены топовыми барменами и шеф-поварами города. Средний чек 2500-3000 рублей, в заведении представлена европейская кухня.
Большое внимание будет уделяется приватности и безопасности гостей: серьезный фейс-контроль и охрана на территории клуба. День открытия многие гости не смогли попасть в заведение без пригласительных. Ожидается, что в Boss будет преобладать состоятельная публика, что также влияет на атмосферу и общую динамику заведения. Вечерняя программа в Boss каждую неделю будет насыщена тематическими шоу с лучшими артистами и диджеями региона.
Информационный обзор Редакции.
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