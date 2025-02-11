В Красноярске впервые после пандемии открылся ночной клуб премиум-класса, мы уже побывали там — делимся впечатлениями

Открытие ночного клуба Boss на месте бара Mods оживило город. Boss работает три дня в неделю и позиционирует себя как премиум-заведение. Интерьер оформлен в черно-золотых цветах, на стенах портреты «мужских икон», которые отрисовывались вручную. Коктейльная карта и меню составлены топовыми барменами и шеф-поварами города. Средний чек 2500-3000 рублей, в заведении представлена европейская кухня.

Большое внимание будет уделяется приватности и безопасности гостей: серьезный фейс-контроль и охрана на территории клуба. День открытия многие гости не смогли попасть в заведение без пригласительных. Ожидается, что в Boss будет преобладать состоятельная публика, что также влияет на атмосферу и общую динамику заведения. Вечерняя программа в Boss каждую неделю будет насыщена тематическими шоу с лучшими артистами и диджеями региона.

Информационный обзор Редакции.