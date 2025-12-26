ДМИТРИЙ ТРУНЕНКОВ ГОТОВИТСЯ К «БИТВЕ СЕЗОНОВ» В ШОУ «ТИТАНЫ»

«Если в первый сезон я шёл совсем неподготовленным, то сейчас у меня было время привести себя в форму и поработать над слабыми местами, но также я уверен, что это сделали и остальные участники проекта. Я трезво разобрал свои ошибки: где торопился, где неправильно распределял силы, где слишком переживал и суетился вместо холодной головы. Постараюсь показать себя не как просто сильный парень, а как человек, который умеет учиться на собственном опыте», – прокомментировал Дмитрий.