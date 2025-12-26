Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ДМИТРИЙ ТРУНЕНКОВ ГОТОВИТСЯ К «БИТВЕ СЕЗОНОВ» В ШОУ «ТИТАНЫ»

С наступлением нового года на телеканале ТНТ развернётся уникальное спортивное противостояние — «Битва сезонов» в рамках экстремального шоу «Титаны». Этот особенный сезон соберёт на одной площадке самых сильных и запоминающихся участников прошлых лет, а также новых претендентов на звание главного героя страны. Среди тех, кто вернётся, чтобы снова испытать себя, — олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков.

Для спортсмена из Тасеевского района Красноярского края это шанс взять реванш. В первом сезоне «Титанов» Дмитрий успешно преодолевал многие испытания, но его путь неожиданно прервался в четвертом выпуске. Тогда в решающем испытании на канате удача оказалась не на его стороне. Именно этот момент стал для чемпиона поводом для глубокого анализа и работы над собой.

«Если в первый сезон я шёл совсем неподготовленным, то сейчас у меня было время привести себя в форму и поработать над слабыми местами, но также я уверен, что это сделали и остальные участники проекта. Я трезво разобрал свои ошибки: где торопился, где неправильно распределял силы, где слишком переживал и суетился вместо холодной головы. Постараюсь показать себя не как просто сильный парень, а как человек, который умеет учиться на собственном опыте», – прокомментировал Дмитрий.

Новый сезон «Титанов» задуман как проверка на звание абсолютного чемпиона. На арене встретятся легенды проекта — по 37 атлетов из каждого предыдущего сезона. Их ждут как уже знакомые, так и совершенно новые испытания, среди которых — поднятие вертолёта и другие экстремальные задачи. Команда шоу, используя искусственный интеллект, разработала усложнённые полосы препятствий и добавила испытания, проверяющие не только мышцы, но и силу духа.

«Титаны» давно переросли телевизионный формат, став сообществом людей, вдохновлённых идеей преодоления собственных границ. Именно сочетание невероятной физической мощи и искренних человеческих историй делает проект таким близким зрителям.

Премьера «Битвы сезонов» состоится в 2026 году на ТНТ. Всех поклонников шоу ждёт не только зрелищная борьба, но и возможность увидеть, как олимпийский чемпион Дмитрий Труненков применяет уроки прошлого в новой, ещё более эпичной битве титанов.

