АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ ПЕПТИДНОЙ КОСМЕТИКИ

Как сообщают коллеги из издания НИА Красноярск, сеть «Губернские аптеки» вышла на рынок beauty-индустрии с собственной линейкой уходовой косметики на основе пептидов. По их информации, компания позиционирует свою разработку не как стандартный уход, а как научно обоснованное решение для борьбы с возрастными изменениями, сухостью и воспалениями кожи.
Как пишет издание, основой для новой линейки стали пептиды — молекулы, признанные в косметологии ключевыми для поддержания молодости кожи. Их главное преимущество, согласно данным НИА Красноярск, — способность глубоко проникать в кожу и влиять на клеточные процессы, стимулируя выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Отмечается, что используемые пептиды имеют доказанную клиническую эффективность.
Разработка линейки, включающей 27 средств, велась специалистами компании более года. Особое внимание уделялось производственному процессу: он был выстроен в соответствии со строгими стандартами, которые обычно применяются в фармацевтической отрасли, а не в косметической. Все ингредиенты прошли сертификацию, а готовая продукция — необходимые испытания, подтвердившие ее безопасность.
На сайте НИА Красноярск добавили, компания создала широкую линейку средств на основе современных биоактивных формул, чтобы потребители могли подобрать уход, ориентируясь на индивидуальные потребности своей кожи. Таким образом, «Губернские аптеки» не только расширяют свой ассортимент, но и делают ставку на продукты с научно доказанным действием, полагаясь на свой опыт в сфере фармации.
Комментарии (0)