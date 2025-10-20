АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ ПЕПТИДНОЙ КОСМЕТИКИ

Как сообщают коллеги из издания НИА Красноярск, сеть «Губернские аптеки» вышла на рынок beauty-индустрии с собственной линейкой уходовой косметики на основе пептидов. По их информации, компания позиционирует свою разработку не как стандартный уход, а как научно обоснованное решение для борьбы с возрастными изменениями, сухостью и воспалениями кожи.