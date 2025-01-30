ТРЦ «Планета» начинает работу с 10 утра, в центральном атриуме вас уже будут ждать 16 красноярских брендов:
Nastino, inmi, TREND.AS, TMDress, brevno, Maru, Daria Kipriyanova, NITI by Chernousova, IVLE, BUTS#8, ANNPOLYAKOVA, MERMAN, Natura, Grigorieva Anna, Element soul, 88Bags.
Несколько дней назад с Hub of Africa Fashion Week вернулась Дарья Киприянова – дизайнер бренда, который будет представлен в шоуруме, там можно будет найти ее бестселлеры: блузы-кимоно, широкие брюки, жакеты и юбки-трансформеры. Размерная линейка от 42 до 48.
Дарья Киприянова: Весь ассортимент в «Планету» не предоставишь, но для нас это хорошая возможность еще больше познакомить Красноярск с брендом. Сибирский институт развития креативных индустрий делает уникальную работу и очень помогает нам. Маленькому бренду для роста важно узнать обратную связь, насколько это нужно Красноярску, верная ли это точка для бренда.
Информационный обзор Редакции.
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