Дарья Киприянова: Весь ассортимент в «Планету» не предоставишь, но для нас это хорошая возможность еще больше познакомить Красноярск с брендом. Сибирский институт развития креативных индустрий делает уникальную работу и очень помогает нам. Маленькому бренду для роста важно узнать обратную связь, насколько это нужно Красноярску, верная ли это точка для бренда.