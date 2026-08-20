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Показы и коллекции

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СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ НОВОГО ВИТКА ЛОКАЛЬНОЙ МОДЫ

29 августа на пр. Мира, 2б развернется главное модное событие сезона — показ коллекций дизайнеров Красноярского края, где родина талантов встречается с актуальными трендами.

Вечер разделится на два ярких акта: сначала на подиум выйдут молодые дарования и финалисты конкурса «Сибирские бренды», а затем свои работы представят уже полюбившиеся публике локальные марки.

Это уникальная возможность не только увидеть свежие силуэты и фактуры, но и лично познакомиться с авторами, которые создают моду здесь и сейчас, вдохновляясь характером нашего региона.

Организаторы призывают поддержать сибирских производителей и прийти на вечер в образах от местных дизайнеров. Если же вы еще только присматриваетесь к ним, выручат изящные коктейльные платья и стильные костюмы — главное, чтобы ваш лук соответствовал творческой атмосфере праздника.

Регистрация уже открыта, не упустите шанс стать частью этого события по ссылке.

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