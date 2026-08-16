В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПОЗДЕЕВ. НАЧАЛА»

Нынешняя экспозиция сфокусирована на начальных этапах формирования неповторимого художественного языка мастера, и для её создания было отобрано более шестидесяти произведений, хранящихся в собрании Красноярского художественного музея и в коллекции Фонда Андрея Поздеева.

К празднованию столетия Андрея Геннадьевича Поздеева запланировано большое количество мероприятий, в которые организаторы вложили душу. Сегодня мы дали старт событиям: днём открылась выставка на набережной у парохода-музея «Святитель Николай», а сейчас — эта замечательная выставка. Хочу поблагодарить организаторов: Художественный музей, фонд Андрея Поздеева и желаю искреннего интереса к выставке! — отметил Аркадий Зинов, министр культуры.

Вниманию зрителей предстают городские и природные пейзажи, проникнутые поэтическим восприятием Красноярска, а также натюрморты с цветами, портреты творческих людей и более сложные декоративные и философские композиции, каждая из которых по-своему раскрывает многогранный талант художника.