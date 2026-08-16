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Показы и коллекции

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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПОЗДЕЕВ. НАЧАЛА»

В Красноярске стартовал выставочный проект, ставший одним из первых значимых событий в череде мероприятий, посвящённых столетию со дня рождения Андрея Геннадьевича Поздеева, которое будет отмечаться в крае на протяжении всего года.

Нынешняя экспозиция сфокусирована на начальных этапах формирования неповторимого художественного языка мастера, и для её создания было отобрано более шестидесяти произведений, хранящихся в собрании Красноярского художественного музея и в коллекции Фонда Андрея Поздеева.

К празднованию столетия Андрея Геннадьевича Поздеева запланировано большое количество мероприятий, в которые организаторы вложили душу. Сегодня мы дали старт событиям: днём открылась выставка на набережной у парохода-музея «Святитель Николай», а сейчас — эта замечательная выставка. Хочу поблагодарить организаторов: Художественный музей, фонд Андрея Поздеева и желаю искреннего интереса к выставке! — отметил Аркадий Зинов, министр культуры.

 

Вниманию зрителей предстают городские и природные пейзажи, проникнутые поэтическим восприятием Красноярска, а также натюрморты с цветами, портреты творческих людей и более сложные декоративные и философские композиции, каждая из которых по-своему раскрывает многогранный талант художника.

Важнейшим моментом торжественного открытия стало пополнение музейного фонда: Фонд Андрея Поздеева передал в дар Красноярскому художественному музею масштабное полотно под названием «Война», размеры которого составляют 205 на 205 сантиметров. Это произведение было написано в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, в тот же период, когда мастер работал над своей знаменитой библейской серией, и теперь оно займёт достойное место в постоянной экспозиции.

Именно Красноярский художественный музей является хранителем самой обширной музейной коллекции произведений Андрея Поздеева, и особенно ценно, что это собрание позволяет проследить все ключевые для художника темы и всё разнообразие его живописной палитры. Пополнение коллекции таким философским полотном восьмидесятых годов открывает новые возможности для будущих выставок, давая исследователям и зрителям более полное представление о творческом пути одного из самых ярких сибирских живописцев, чьё наследие продолжает волновать и вдохновлять новые поколения.

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