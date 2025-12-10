СИБИРЬ НАДЕВАЕТ СВОЕ: «ДОМ МОД» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН ПРЯМОЙ ПОКУПКИ У ДИЗАЙНЕРОВ

От подиума к покупателю: новая философия

Если раньше гости могли только любоваться коллекциями на расстоянии, то теперь у них появится уникальный шанс не просто увидеть, а сразу примерить и унести с собой вещь мечты. 13 и 14 декабря креативный кластер «Квадрат» превратится в огромную дизайнерскую галерею-маркет. Шестнадцать сибирских брендов развернут свои монобрендовые pop-up store — временные магазины, где каждый дизайнер будет общаться с гостями, рассказывать о философии своего бренда и демонстрировать новую коллекцию.

Кто будет в «Доме мод»? Звездный состав сибирского дизайна

Организаторы собрали настоящее созвездие локальных талантов. Среди участников — как давно любимые публикой имена, так и новые яркие бренды. Вы сможете лично познакомиться с:

Вера Буц (BUTS#8) — королевой смелых силуэтов и арт-экспериментов в одежде;

Дарьей Киприяновой (DARYA KIPRIYANOVA) — мастером сложного кроя и концептуальных решений;

Ириной Чернецкой (ICHE) — дивой, транслирующей элегантность и женственность в каждый образ своего бренда

Яной Мишура (Mishura kids) — той, кто одевает самых стильных детей Сибири;

Еленой Павлюковой (Element soul) и Евгенией Уколовой (NATURA) — брендами для ценителей натуральных камней, материалов и осознанного подхода.

Но и это еще не все: MAPLE, Grigoreva Anna studio, SOMÉ, TMDRESS, Irina_Rozinko, Adashkina Irina, IRIS, Anita Leskova, IRINA DROBYSHEVA, TREND.AS, — каждый бренд готовит для вас особенную коллекцию Это возможность дополнить гардероб дизайнерскими вещами, которые станут самыми незаменимыми и любимыми.