СИБИРЬ НАДЕВАЕТ СВОЕ: «ДОМ МОД» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН ПРЯМОЙ ПОКУПКИ У ДИЗАЙНЕРОВ

Красноярск готовится к событию, которое перевернет представление о локальной моде с ног на голову. А точнее — с подиума на торговую стойку. Легендарный проект Сибирского института развития креативных индустрий, известный многим как неделя моды «Сибирские бренды», кардинально меняет формат и получает новое громкое имя — «Дом мод». Его девиз: меньше показной зрелищности, больше реального коммерческого эффекта и живого общения с создателями.
От подиума к покупателю: новая философия
Если раньше гости могли только любоваться коллекциями на расстоянии, то теперь у них появится уникальный шанс не просто увидеть, а сразу примерить и унести с собой вещь мечты. 13 и 14 декабря креативный кластер «Квадрат» превратится в огромную дизайнерскую галерею-маркет. Шестнадцать сибирских брендов развернут свои монобрендовые pop-up store — временные магазины, где каждый дизайнер будет общаться с гостями, рассказывать о философии своего бренда и демонстрировать новую коллекцию.
Кто будет в «Доме мод»? Звездный состав сибирского дизайна
Организаторы собрали настоящее созвездие локальных талантов. Среди участников — как давно любимые публикой имена, так и новые яркие бренды. Вы сможете лично познакомиться с:
- Вера Буц (BUTS#8) — королевой смелых силуэтов и арт-экспериментов в одежде;
- Дарьей Киприяновой (DARYA KIPRIYANOVA) — мастером сложного кроя и концептуальных решений;
- Ириной Чернецкой (ICHE) — дивой, транслирующей элегантность и женственность в каждый образ своего бренда
- Яной Мишура (Mishura kids) — той, кто одевает самых стильных детей Сибири;
- Еленой Павлюковой (Element soul) и Евгенией Уколовой (NATURA) — брендами для ценителей натуральных камней, материалов и осознанного подхода.
Но и это еще не все: MAPLE, Grigoreva Anna studio, SOMÉ, TMDRESS, Irina_Rozinko, Adashkina Irina, IRIS, Anita Leskova, IRINA DROBYSHEVA, TREND.AS, — каждый бренд готовит для вас особенную коллекцию Это возможность дополнить гардероб дизайнерскими вещами, которые станут самыми незаменимыми и любимыми.
Не только шопинг, но и знание: интенсив по стилю
«Дом мод» — это еще и образовательная площадка . Пока вы присматриваете новинки, можно узнать о трендах и научиться полезным модным приемам. В программе — выступления топовых экспертов:
- Анны Прохоровой, эксперта по коммуникациям. Она раскроет секрет, как одежда становится кодом первого впечатления;
- Николая Овечкина, стилиста, который научит виртуозно играть с объемами и расскажет все про актуальный оверсайз;
- Дарьи Glamorama, инфлюенсера. Она зарядит вас на смелые эксперименты с яркими, цветными образами.
Также лайфхаками поделятся визажист Елизавета Ромак, нутрициолог Анастасия Юдина и сами дизайнеры. Полное расписание по ссылке https://sibbrands.ru/events/6
Мода выходит в город: три точки притяжения
В этом году география проекта расширяется. Если вы не успеете в «Квадрат» 13–14 декабря, у вас еще будет возможность поддержать местных дизайнеров и приобрести уникальный наряд на корпоратив или другое новогоднее событие до конца декабря:
- в бутике «Магия моды» в центре города;
- в шоуруме «Индустрия» в ТРЦ «Планета»
Это стратегический шаг проекта: сделать локальную моду не событием, а постоянной осязаемой частью городской среды.
Почему это важно?
«Дом мод» — это больше чем просто ярмарка. Это прямой диалог между создателем и потребителем, поддержка региональной экономики и декларация того, что мода высокого уровня рождается не только в столицах. Сибирь имеет свое яркое, самобытное фешен-лицо, и пришло время его рассмотреть вблизи.
13 и 14 декабря, креативный кластер «Квадрат». Вход свободный. Время сибирских брендов наступает сейчас.
