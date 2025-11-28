КРАСНОЯРСКАЯ «ВЕСНА» В ПАРИЖЕ: ДИЗАЙНЕР ВЕРА БУЦ ПОКОРЯЕТ МИРОВУЮ МОДУ

В мире высокой моды грядет событие, которое заставит по-новому взглянуть на карту стиля. Весной 2026 года на главный подиум мира — Неделю моды в Париже — выйдет дизайнер из Красноярска Вера Буц. Основательница бренда Buts8 получила официальное приглашение от организаторов и уже оформила визу, чтобы представить свою коллекцию в столице моды.
Эта новость стала триумфальным финалом долгого пути, полного упорства и веры в свою мечту. В своих соцсетях Вера поделилась переполняющими её эмоциями:
Её радость особенно понятна тем, кто знает, сколько преград пришлось преодолеть. Всего несколько месяцев назад Вера смогла попасть в Париж на Неделю моды лишь в роли зрителя, а до этого три раза подряд получала отказы в визе.
Парижская Неделя моды — это святая святых индустрии, зал, где собираются великие дома вроде Chanel и Dior и где рождаются новые имена. Для бренда Buts8, существующего с 2016 года, это не просто выход на новую арену, а признание на самом высоком уровне. Это момент, когда сибирский дизайн, выношенный и созданный в Красноярске, будет представлен миру как полноценный и самобытный игрок.
История Веры Буц — это больше чем личный успех. Это история, как талант, подпитываемый настойчивостью, ломает любые барьеры. Ее показ в Париже станет не просто демонстрацией новой коллекции, а символом того, что мода говорит на всех языках, а география настоящего таланта не знает границ.
