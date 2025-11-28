КРАСНОЯРСКАЯ «ВЕСНА» В ПАРИЖЕ: ДИЗАЙНЕР ВЕРА БУЦ ПОКОРЯЕТ МИРОВУЮ МОДУ

Парижская Неделя моды — это святая святых индустрии, зал, где собираются великие дома вроде Chanel и Dior и где рождаются новые имена. Для бренда Buts8, существующего с 2016 года, это не просто выход на новую арену, а признание на самом высоком уровне. Это момент, когда сибирский дизайн, выношенный и созданный в Красноярске, будет представлен миру как полноценный и самобытный игрок.