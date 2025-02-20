«Там, где восходит солнце» — в Красноярске прошла презентация весенней коллекции бренда ICHE

Закрытая презентация для самых близких, чайная церемония и восточный дресс-код. Основатель бренда Ирина Чернецкая и ее команда создали в доме ICHE весеннюю атмосферу с японской философией. Было ощущение, что за окном цветет сакура.

«Каждая коллекция ICHE несет в себе глубокую историю и отражает главные ценности нашего бренда: баланс, гармония, свет. Коллекция “Там, где восходит солнце” была вдохновлена символикой внутреннего света, пробуждения и возрождения. Это история о том, как каждый новый день дарит нам силы и вдохновение быть лучше, чем вчера. История о том, что мы можем найти гармонию внутри себя и сиять своим собственным светом»,

— так представила новую коллекцию Ирина Чернецкая.