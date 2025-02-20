«Там, где восходит солнце» — в Красноярске прошла презентация весенней коллекции бренда ICHE

Сибирский бренд представил коллекцию, вдохновленную символикой внутреннего света и возрождения. Наша редакция побывала в гостях у ICHE. Рассказываем, как прошел вечер и рассуждаем о креативных индустриях в Красноярске.
Закрытая презентация для самых близких, чайная церемония и восточный дресс-код. Основатель бренда Ирина Чернецкая и ее команда создали в доме ICHE весеннюю атмосферу с японской философией. Было ощущение, что за окном цветет сакура.
«Каждая коллекция ICHE несет в себе глубокую историю и отражает главные ценности нашего бренда: баланс, гармония, свет. Коллекция “Там, где восходит солнце” была вдохновлена символикой внутреннего света, пробуждения и возрождения. Это история о том, как каждый новый день дарит нам силы и вдохновение быть лучше, чем вчера. История о том, что мы можем найти гармонию внутри себя и сиять своим собственным светом»,
— так представила новую коллекцию Ирина Чернецкая.
Ирина Чернецкая обратилась к гостям вечера:
«Хочу, чтобы вы наслаждались, чтобы видели в каждом нашем изделии энергию, которую лично я и вся команда хотели донести до вас. Почувствуйте свой внутренний свет, надевая изделия».
Нелегкая легкая промышленность
Сибирские бренды сейчас находятся в особом положении. С одной стороны, у них больше возможностей представить себя покупателям, так как крупные западные игроки ушли с рынка и пока не планируют возвращаться. С другой стороны, собрать большую команду профессионалов, наладить масштабное производство, выстроить маркетинг и каналы продаж, сложно для маленького бренда одежды. Ирина Чернецкая рассказала, что каждая коллекция ICHE разрабатывается от 3 до 6 месяцев. Больше всего времени тратится на верхнюю одежду. В цеху-лаборатории ICHE коллекция рождается, но большинство изделий отшивается партиями с привлечением крупных фабрик. В Красноярске нет мощностей для пошива одежды сложного кроя или из нестандартных тканей. Возможно, нет и большого спроса на это. Несмотря на все трудности, креативные индустрии, в том числе дизайнерские бренды одежды развиваются и становятся известными и за пределами Красноярска.
Информационный обзор Редакции.
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