UNOde50 — ювелирные украшения из Испании теперь в Красноярске

В ТРЦ «Планета» открылся бутик UNOde50. Ювелирный бренд соединяет в себе накопленные традиции Испании и веяния современности. Его создатели заложили основу для развития неповторимого дизайна украшений, которые до сих пор производятся вручную в Мадриде.
В UNOde50 представлены как женские, так и мужские украшения. 17 декабря компания Inventive Retail Group открыла пятнадцатую по счету фирменную точку продаж UNOde50 в России – первый бутик в Красноярске. Площадь бутика 29 м2. Он очень компактный, поэтому каждая деталь продумана до мелочей, а большое количество белых поверхностей и зеркал профессионально расширяют пространство. Это одна из особенностей новой концепции, которую бренд разработал и начал внедрять с момента ребрендинга в середине 2024 года.
Торговое пространство нового бутика наполнено оригинальным декором в форме знаковых для бренда фигур и эргономичной светлой мебелью. На стенах закреплены зеркала в полный рост. В большую витрину, сквозь которую просматривается весь бутик, установлен дизайнерский короб в форме ступенчатой трапеции и диджитал панель для трансляции контента от бренда.
Напомним, что недавно в Москве открылся бутик одежды BUTS8 от Красноярского дизайнера Веры Буц.
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