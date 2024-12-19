UNOde50 — ювелирные украшения из Испании теперь в Красноярске

Торговое пространство нового бутика наполнено оригинальным декором в форме знаковых для бренда фигур и эргономичной светлой мебелью. На стенах закреплены зеркала в полный рост. В большую витрину, сквозь которую просматривается весь бутик, установлен дизайнерский короб в форме ступенчатой трапеции и диджитал панель для трансляции контента от бренда.

Напомним, что недавно в Москве открылся бутик одежды BUTS8 от Красноярского дизайнера Веры Буц.