КОФЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СМЕНИЛ НОВОСИБИРСК НА КРАСНОЯРСК

Впервые за свою историю фестиваль сменил постоянную прописку, и местом проведения в 2026 году был выбран Красноярск. Организаторы, неизменно базировавшие мероприятие в Новосибирске с момента его основания в 2019 году, приняли решение в пользу краевого центра, о чем сообщили в официальном VK-паблике события. Этот шаг стал не просто сменой географии, а осмысленным выбором, продиктованным растущим гастрономическим весом города.
Красноярск сегодня позиционируется не иначе как гастрономическая столица Сибири, и, по мнению устроителей фестиваля, за этим громким титулом стоят вполне осязаемые доказательства. Местный ресторанный уровень, как они подчеркивают, уже достиг высот, сопоставимых с московским и петербургским, а уникальным козырем города служит единственный в стране Институт гастрономии, привлекающий под свою крышу студентов из разных уголков мира. Именно эта концентрация профессиональных кадров и высокая культура потребления сделали Красноярск привлекательной альтернативой прежней столице фестиваля.
В 2026 году сердцем фестиваля стал кластер «Квадрат», расположившийся в самом центре Красноярска на территории бывшего завода «Квант». Это индустриальное пространство, переосмысленное в современное общественное место, идеально вписалась в концепцию мероприятия.
Однако программа события не ограничилась одной лишь соревновательной частью, которая традиционно привлекает бариста и обжарщиков. Организаторы подготовили насыщенный сопутствующий блок: для гостей были организованы познавательные лекции от партнеров индустрии, кинопоказы, посвященные кофейной культуре, а также ярмарка и увлекательные квесты, превратившие фестиваль в масштабный городской праздник вкуса и знаний.
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