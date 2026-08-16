КОФЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СМЕНИЛ НОВОСИБИРСК НА КРАСНОЯРСК

Красноярск сегодня позиционируется не иначе как гастрономическая столица Сибири, и, по мнению устроителей фестиваля, за этим громким титулом стоят вполне осязаемые доказательства. Местный ресторанный уровень, как они подчеркивают, уже достиг высот, сопоставимых с московским и петербургским, а уникальным козырем города служит единственный в стране Институт гастрономии, привлекающий под свою крышу студентов из разных уголков мира. Именно эта концентрация профессиональных кадров и высокая культура потребления сделали Красноярск привлекательной альтернативой прежней столице фестиваля.